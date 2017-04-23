Jeep Compass Ekim'de Türkiye'de
CARMEDYA.COM – İstanbul Autoshow 2017’de tanıtılan Jeep Compass, Ekim 2017’den itibaren ülkemizde satışa sunulacak.
CARMEDYA.COM – İstanbul Autoshow 2017'de tanıtılan Jeep Compass, Ekim 2017'den itibaren ülkemizde satışa sunulacak. Compass, trapez formlu orta konsolun üst bölümü donanım seviyesine göre değişkenlik gösteren 5, 7 veya 8,4 inç'lik dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Bu bölümün altında iklimlendirme sistemine ait kumanda paneli ve hemen altında ise ayrı bir bölüm olarak vites konsolu yer alıyor. Vites kolu, Selec-Terrain kumanda paneli, elektrikli el freni, 'start&stop' (ESS) düğmesi, ses kontrol düğmesi ve mobil cihaz şarj ve bağlantı girişi orta konsolda toplanıyor.
Compass iki farklı, 4×4 sistemi kullanıyor. Sistemlerin ikisi de motor torkunun yüzde 100'ünü tek bir tekerleğe iletebiliyor: Gerek 'Jeep Active Drive', gerekse 'Active Drive Low' olmak üzere her iki dört tekerlekten çekiş sistemi de 'Jeep Selec-Terrain' ile donatılmış. 9 ileri otomatik şanzıman bütün dört tekerlekten çekişli Jeep Compass versiyonlarda standart olarak sunuluyor. 4×2 güç aktarma sistemiyle donatılan Jeep Compass versiyonları ise altı kademeli bir otomatik şanzımanla kombine ediliyor.
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