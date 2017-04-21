Lyon Başkanı Aulas: İki Maçta da Şanslıydık, Beşiktaş Yakında Bu Kupayı Alacak

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'de Beşiktaş'ı eleyen Lyon'da Başkan Jean-Michel Aulas, maç ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok keyifli bir maç izlediklerini söyleyen Aulas, "Sahada iki harika takım vardı ve yarı finale çıkabilmek için her şeylerini verdi. Beşiktaş bugün çok iyi oynadı aslında ve sahada gerçekten çok iyi organize oldu. Ama penaltılarla da olsa kazandık. Mutluyuz" diye konuştu.

"BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR"

Beşiktaşlı yöneticilerin ve taraftarların kendilerini çok iyi karşıladığını söyleyen Lyon Başkanı, "İlk maçta istemediğimiz bazı olaylar yaşanmıştı ama bugün burada çok güzel bir atmosfer vardı. Beşiktaş çok iyi bir organizasyon yaptı. Fikret Orman ile yediğim yemekten de çok keyif aldım. Bizi çok iyi karşıladılar. Her şey mükemmeldi" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ BU KUPAYI YAKIN ZAMANDA KAZANACAK"

Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu da vurgulayan Aulas, "Ben inanıyorum ki Beşiktaş bu kupayı yakın zamanda kazanacak. Gerçekten ilk maçta şanslı bir galibiyet almıştık. Bugün de penaltılar ile şans gene yanımızdaydı" ifadelerini kullandı.