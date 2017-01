Jcr Eurasia Başkanı Ökmen Açıklaması

Japan Credit Rating (JCR) Eurasia Başkanı Orhan Ökmen, önemli olayların arifesinde not değişikliği yapmamanın derecelendirme literatürünün metodolojik olarak önemli bir taahhüdü olduğunu bildirdi.



Ökmen, yaptığı yazılı açıklamada, oldukça dolu bir gündemle Türkiye'nin şu anda, usulün tekniğin önünde olduğu istisnai bir konjonktürden geçtiğini ifade etti.



Önemli olayların arifesinde not değişikliği yapmamanın derecelendirme literatürünün metodolojik olarak önemli bir taahhüdü olduğunu belirten Ökmen, "Böylesine istisnai konjonktür dönemlerini dikkate almadan yapılacak bir not değişikliğinin, haksızlık ve adaletsizlik durumu oluşturacağı bilinen bir sonuçtur. Gündem konularının sonuçlarının şekillenmesini beklemek öngörü hatasını, haksızlığı ve adaletsizliği önleyecek en doğru yöntemdir." ifadelerini kullandı.



Ökmen, Türkiye'nin yatırım yapılabilir notlarını koruma konusunda zorlandığı bir noktaya gelmiş olduğu, hatta teknik olarak not indirimi zeminine ulaştığı hususunda hiçbir tereddüt bulunmadığını ancak konjonktürün böylesine istisnai dönemlerinde, usulün teknikten önce gelmesi gerektiğinin en açık ve en önemli tarafsızlık kuralı olduğunu kaydetti.



Gündem konularının netleşmesini beklemeden not değişikliğine gidilmesinin, gündem konularının bir kısmının sonuçları üzerinde lehte ve aleyhte pozisyon yarattığının bilindiğini ifade eden Ökmen, "Reyting kuruluşlarının, ülkelerde ilave pozisyon yaratmamaya veya ülkelerin kendi pozisyon sonuçları üzerinde etkili olmamaya özen göstermeleri beklenir. Not aksiyonlarının gerekçelerinde teknik olarak herhangi bir faktörel hatanın olmamış olması, usul hatasının varlığını yadsımaz." değerlendirmesinde bulundu.