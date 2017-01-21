Jcı Ankara - 2017 Dönem Açılışı ve Proje Geliştirme Etkinliği

Merhaba,



22 Ocak Pazar günü JCI Ankara 2017 yılının ilk buluşmasını düzenliyor,



Güne sımsıcak, neşe dolu bir kahvaltı ile başlıyoruz, kahvaltıdan sonra JCI Türkiye 2015 Başkanı Sn. Ahmet Erhan TANYERİ ile beraber JCI bünyesinde topluma faydalı, sürdürülebilir projelerin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını anlatan bir eğitim dinleyeceğiz. Sunumdan sonra aldığımız bilgiler ışığında gruplara ayrılıp projelerimizi geliştireceğiz. JCI Türkiye Genel Sekreteri Sn. Nihal ZOROĞLU'da yardımcı eğitmen olarak bize değerli desteklerini verecekler. Günün sonunda oluşturduğumuz projeleri diğer katılımcılara sunup JCI Ankara'nın 2017 proje takvimini oluşturacağız.



Programımız aşağıdaki gibidir,



10: 00 – 13: 00 Tanışma Kahvaltısı



13: 30 - 14: 30 JCI Tanıtımı ve JCI ProjAct Eğitimi



14: 30 -15: 00 Kahve Arası



15: 00 – 16: 00 Proje Geliştirme Çalıştayı



16: 00 – 16: 30 Kahve Arası



16: 30 – 17: 30 Sunumlar ve Kapanış



Eğitmenin Özgeçmişi:



1980 Sakarya doğumludur. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını da aynı bölümde tamamlamıştır. Halen doktora öğrenimine Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde devam etmekte ve aynı üniversitede 2005 yılından bu yana Akademik Uzman olarak görev yapmaktadır. 2004-2011 yılları arasında Ulusal Ajans Bağımsız Dış Uzmanlık görevinde bulunarak proje değerlendiricisi olarak görev yapmıştır. 2011 yılından bu yana Ulusal Ajans bünyesinde Erasmus+ projeleri için Koç olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çok sayıda Avrupa Birliği projesini koordine etmiştir. Üniversite yıllarından bu yana çeşitli uluslararası organizasyonlarda liderlik yapmıştır. 2000'li yıllarda Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe - Avrupa Öğrenci Forumu AEGEE-Sakarya kurucu üyeliğiyle başlayan sivil toplum serüveni daha sonraki yıllarda sırasıyla Sakarya Çark Rotaract Kulübü ve Junior Chamber International - Genç Liderler ve Girişimciler Sakarya kurucu üyelikleri, Türkiye başkanlıkları ve Adapazarı Rotary üyelikleriyle devam etmiştir. Sivil toplum kuruluşlarında yerel ve ulusal görevlerin yanı sıra uluslararası görevlerde de yer almıştır. Halen liderlik becerileri üzerine çeşitli eğitimleri kurumsal firmalar ve sivil toplum kuruluşlarında vermektedir.



Eğitime katılım ücretsizdir, kahvaltı katılımı opsiyonel olup kişi başı 40TL'dir.



Kayıt için aşağıdaki öğeleri kullanabilirsiniz,



Event Brite Etkinliği



jciankara@gmail.com



0539 644 7222