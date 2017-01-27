Jazzexpose / Tango+

Tango Artı Orkestrası 2005 yılında kuruldu. Klasik dönem Arjantin tangolarından günümüz modern dönem tangolarına kadar geniş bir repertuara sahip olan orkestra yurt içi ve yurt dışında bir çok performans gerçekleştirmiştir.



Cer Modern'deki bu konserde orkestra Klasik dönem tangoları ile Piazzolla dönemi modern tangolardan örnekler sunacaktır.



Orkestra bünyesinde bandoneon, keman, piyano, gitar, kontrabas ve eserlerde eşlik etmek üzere bayan solist bulunmaktadır.



Müzisyenler:



Meltem Anafarta Şendağ, Vokal



Burak Şendağ, Bandoneon



Özge Erdem, Keman



Onur Aymergen, Gitar



Kaan Yüksel, Piyano



Altuğ Bayrak, Kontrabas



27 Ocak 2017



Saat: 20.00



Bilet: 30 TL (1 adet Yerli Alkol dahil)



*Etkinlik CaferModern'de gerçekleşecektir.



*Etkinlik bistro masa ve yemekli masa düzenindedir. Yemekli masa tecih edenler (0312) 310 00 00/140 numarasından rezervasyon yaptırmaları rica olunur.



*CerModern etkinlik ile ilgili değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.