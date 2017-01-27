Jazzexpose / Tango+

Tango Artı Orkestrası 2005 yılında kuruldu.

Jazzexpose / Tango+

Tango Artı Orkestrası 2005 yılında kuruldu. Klasik dönem Arjantin tangolarından günümüz modern dönem tangolarına kadar geniş bir repertuara sahip olan orkestra yurt içi ve yurt dışında bir çok performans gerçekleştirmiştir. 

Cer Modern'deki bu konserde orkestra Klasik dönem tangoları ile Piazzolla dönemi modern tangolardan örnekler sunacaktır. 

Orkestra bünyesinde bandoneon, keman, piyano, gitar, kontrabas ve eserlerde eşlik etmek üzere bayan solist bulunmaktadır. 

Müzisyenler:

Meltem Anafarta Şendağ, Vokal

Burak Şendağ, Bandoneon

Özge Erdem, Keman

Onur Aymergen, Gitar

Kaan Yüksel, Piyano

Altuğ Bayrak, Kontrabas

27 Ocak 2017 

Saat: 20.00

Bilet: 30 TL (1 adet Yerli Alkol dahil)

*Etkinlik CaferModern'de gerçekleşecektir.

*Etkinlik bistro masa ve yemekli masa düzenindedir. Yemekli masa tecih edenler (0312) 310 00 00/140 numarasından rezervasyon yaptırmaları rica olunur.

*CerModern etkinlik ile ilgili değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

Kaynak: Etkinlik.io

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