Jazzexpose / Su İdil

Beğenilen sanatçı Su İdil, JazzExpose etkinlikleri kapsamında bir kez daha CerModern Sahnesi'nde...



Su İdil 1994 yılında Ankara'da doğdu. Liseyi ODTÜ Koleji'nde tamamladı. 2012 yılında Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazandı. Cazla ortaokulun ilk yıllarında ilgilenmeye başladı. O yıllarda bir sene kadar Durul Gence ile birlikte çalıştı. 2010 yılında 6.Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nda Polonya Pulawy eğitim bursunu kazandı, orada Sibel Köse'nin vokal sınıfında yer aldı ve Dante Luciani, Bogdan Holownia gibi isimlerle çalıştı. 2012 yılında Akbank Jammz Yarışması'nda finale kaldı.



Mart 2015'te yeniden katıldığı Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nda oy birliğiyle Letonya Riga Jazz Stage Yarşmasında Türkiye ve Nardis'i temsil etme ödülüyle beraber içinde İstanbul Jazz Festivali'nde sahne almanın da bulunduğu 4 özel ödüle layık görüldü. 15 yaşından beri Ankara ve farklı şehirlerde sahne almaya devam eden Su İdil bu süreçte İmer Demirer, Siber Köse, Önder Focan, Yahya Dai, Cem Aksel, Uraz Kıvaner, Kamil Erdem, Volkan Topakoğlu, Kürşad Deniz, Erdal Akyol, Ayşe Gencer, Ozan Musluoğlu, Ferit Odman, Engin Recepoğulları, Derin Bayhan, Dante Luciani, Bogdan Holownia, Mariusz Bogdanowicz, Sebastian Frankiewicz gibi önemli isimlerle sahne alma ve çalışma fırsatı buldu.



Yüksek onur derecesiyle psikoloji eğitimine devam ederken çok değerli müzisyenlerle caz ağırlıklı olmak üzere R&B, funk, soul tarzlarda şarkı söylemeye devam ediyor.