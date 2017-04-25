Japonya ve ABD'den Japon Denizi'nde Tatbikat

Japonya ve ABD, Japon Denizi'nde ortak tatbikat yaptı.



Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ile ABD Deniz Kuvvetleri, Japon Denizi'nde, Aegis füze savunma sistemleri donanımlı gemilerin de katıldığı ortak tatbikat gerçekleştirdi.



MSDF'ye ait Chokai destroyer ve ABD güdümlü füze destroyeri Fitzgerald'ın da yer aldığı tatbikat, iki ülkenin de Kuzey Kore'den gelecek olası füze saldırılarına karşı hazırlıklı olduğunu göstermek amacıyla yapıldı.



MSDF yetkilileri, Japonya ve ABD destroyerlerinin füze önleme ve diğer iletişim konularında bilgi paylaşımında bulunduğunu bildirdi.



Kuzey Kore, gün içinde ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümünü, ülkenin doğu kıyısında Wonsan kentinde gerçek silahların kullanıldığı bir tatbikatla kutlamıştı.



Japonya ve ABD, dün Batı Pasifik'te, Japonya'ya ait iki destroyer ve ABD'ye ait Carl Vinson uçak gemisinin de katıldığı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti. Japon gemilerinin ve USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nun birkaç gün sürecek stratejik manevra ve iletişim tatbikatları yapacağı bildirilmişti.