Japonya – Türkiye Dostluk Konseri

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası anlamlı bir konsere daha imza attı.

Orkestra şefliğini Ender Sakpınar'ın yaptığı Japonya – Türkiye Dostluk Konserinde, dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev, Japonya'nın geleneksel enstrümanı 'Koto'nun sesi ile insanın ruhunu dinlendiren sanatçı Atsuko Suetomi, kanuni Göksel Baktagir ve soprano Feryal Türkoğlu sahne aldı. Pınar Köksal bestelerinin ve Japon şarkılarının seslendirildiği konserde sanatçılar performanslarıyla Eskişehirlilere doyumsuz müzik ziyafeti yaşattı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere, Eskişehirli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser sonrasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuzhan Özen sanatçılara teşekkür plaketi verdi.

