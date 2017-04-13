Japonya Nüfusu 40 Milyon Birden Azalabilir

Japonya'daki nüfus yoğunluğu her geçen yıl daha da azalmaya devam ediyor. Doğurganlıkta geçtiğimiz yıl büyük bir düşüş yaşandı. 1899 yılından bu yana en düşük doğum sayısına ulaşıldı.



Japonya Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, şu anda 127 milyon olan nüfusun 2065 yılına kadar 40 milyon azabileceğini tahmin ediyor. Uzmanlar ise genç nüfusun bu oranlara sahip olmasının başlıca sebebinin, düşük göç oranlarının tetiklediği azalan aile kurma isteği olarak görüyor.



Ülkede yayılmaya başlayan çeşitli sosyal akımlar, yeni nesilin alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı. Özellikle genç çalışanlar arasında yayılan "hikikomori" akımı, evlilik ve doğurganlığı direk etkiliyor.



Harvard Üniversitesinden Sosyolog Mary Brinton ise Japonya'nın uzun saatlere yayılan çalışma kültürünün aktif bir sosyal hayata engel olduğunu belirtti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki birkaç yıl boyunca erkekler çalışırken kadınlar çocuk yetiştirdi.



Şimdi iş gücüne daha fazla kadın girdikçe, her iki cinsiyet de ailelerini kurmakta zorlanıyor.



Japonya'daki durum çok şiddetli olsa da sırasıyla 1,87, 1,73, 1,6 ve 0,81 doğurganlık oranlarına sahip olan ABD, Danimarka, Çin ve Singapur da benzer sorunlarla karşılaşıyor. 2016 yılı için araştırma yürüten Japon bir firmanın sonuçlarına göre bekar erkeklerin yüzde 70'i, bekar kadınların da yüzde 60'ının -sonunda evlenmek istediklerini belirtmelerine rağmen- bir ilişkisi bulunmuyor.



Yeni veriler Japonya'nın nüfusunun 2053 yılına kadar 100 milyonun altına düşebileceğini gösteriyor. Ayrıca bu hükümetin 2060'lı yıllarda en az 100 milyon nüfusu koruma hedefini de ortadan kaldırıyor. Yaşlılığın buradaki payı büyük. Örneğin, ölümler son birkaç yıldır doğum sayısını geçti. Tahminlere göre 2060 yılına kadar ülke nüfusu 88 milyon olacak. Bu insanların yüzde 40'ının 65 yaşından büyük olması bekleniyor. Şimdiki oran ise yüzde 27.