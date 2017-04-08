Japonya'nın dev akü markası Türkiye pazarında!

Dünya akü sektörünün öncü markalarından Yuasa,6-9 Nisan'da Türkiye ve Avrupa'nın otomotiv endüstrisi liderlerini bir araya getiren fuarıAutomechanika İstanbul'da sektörle buluşuyor.

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, "Her yıl katılmaya özen gösterdiğimiz Automechanika İstanbul'da bu yıl YUASA markamızı otomotiv endüstrisinin profesyonelleri ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Japon teknolojisini yerel ve uluslararası pazardaki tecrübemizle birleştirerek her zaman en iyiyi hedefledik ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İleri teknoloji ile geliştirilen ve yüksek performans sunan YUASA markalı akülerimiz, SMF (bakım gerektirmeyen), Asia, Ağır Vasıta, AGM ve EFB serileri ile 2017 itibariyle perakende satış noktalarında yerini almaya başladı. İnci GS Yuasa olarak yenilikçi yapımızı güçlendirmeye ve sektörün ihtiyaçlarına en hızlı ve en kaliteli şekilde cevap vermeye devam edeceğiz" dedi.