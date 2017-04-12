Japonya merkezli Hitachi, Türk Kurt & Kurt Şirketi'nin Hisselerini Aldı

Japonya merkezli Hitachi şirketi, Kurt & Kurt İthalat İhracat ve Mümessillik Anonim Şirketi'nin yüzde 75 hissesini satın aldı. Hitachi Sağlık İş Kolu Üst Yöneticisi (CEO) Masaya Watanabe, basın toplantısındaki konuşmasında, Kurt&Kurt'un Hitachi'ye katılmasından memnuniyet duyduklarını, Türkiye'de kamu ve özel sektör iş birliğiyle yapılan projeleri takip ettiklerini ve bu projelere katkıda bulunarak Türk toplumuna da hizmet etmeyi hedeflediklerini belirtti.

"TÜRK EKONOMİSİNİN SÜREKLİ GELİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Watanabe, Türkiye'de yeni bir yatırıma imza attıklarını, yeni şirketleri Hitachi Healthcare Turkey'in bölgesel bir üs olarak Türkiye'de faaliyet göstereceğini açıkladı.

Türkiye'nin coğrafik olarak önemli bir yerde olduğunu kaydeden Watanabe, "Türkiye ekonomisinin sürekli geliştiğini görüyoruz. Bu yatırım kararımızın arkasında bu gelişime katkıda bulunma isteği yatıyor." dedi.

"TÜRKİYE SAĞLIKTA YENİ ÜSSÜMÜZ OLACAK"

Watanabe, şunları kaydetti:

"Bütün faaliyetlerimizi küresel müşterilerimizin en çok yararlanacağı şekilde düşünmek zorundayız. Japonya, Çin, Hindistan ve Brezilya'da sağlık alanında üretimimiz var. Bana göre Türkiye, operasyonel becerilerinden dolayı üretim yapılabilecek aday ülke. Kısa vadede Türkiye'de bazı zorluklar olabilir ama uzun vadede Türkiye büyüyeceğini ve bölgedeki lider konumunu güçlendirerek sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu yatırımla Türkiye'nin sağlıkta inovasyon partneri olmak istiyoruz. Bu firma bizim dünyadaki sağlık alanındaki 5 yönetim merkezimizden biri olacak. Buradan Türkiye'nin yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dediğimiz Orta Asya ülkeleri, Afrika ve Ortadoğu operasyonları yönetilecek. Türkiye, sağlıkta bölgesel yeni üssümüz olacak."

"KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞIYLA KURULAN HASTANELER İLGİMİZİ ÇEKİYOR"

Yeni yatırımlar yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, Watanabe, "Türk hükümeti ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımlarımızın devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye'de kamu ve özel sektör ortaklığıyla kurulan kamu hastaneleri ilgimizi çekiyor. Türkiye'de birkaç bin büyük hastane kompleksleri var. Biz de Hitachi olarak sadece ekipman sağlamak için değil, yatırım ve firma kabiliyetlerimizle burada olacağız." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ"

Hitachi Healthcare Turkey Üst Yöneticisi (CEO) Murat Balkan da ultrasonun dünyada ilk defa Hitachi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Hitachi, dünyadaki 5. merkezini Türkiye'de açıyor. Türkiye'nin Afrika ve Ortadoğu'daki açılımlarını da yakından takip ediyoruz. Hitachi ile uzun süredir devam eden iş ortaklığımız Türkiye'de radyoloji alanında önemli başarılara imza atmamıza yardımcı olmuştur. Hitachi'nin Türkiye'nin geleceğine olan güven ve inancını mutlulukla karşılıyor ve bu hamlenin ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.