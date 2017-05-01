Japonya Ekonomi Bakanı, Rusya'nın Yatırım İklimini Olumlu Buldu

– Japonya Ekonomi Bakanı Hiroshige Seko, Rusya'nın yatırım iklimini olumlu değerlendirdi.



Seko, "Rossiya-24" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın yatırım iklimi konusunda endişelenmiyorum. Rusya'nın yatırım konusunda kredi notu her geçen yıl yükseliyor. Şu anda Rusya 40. sırada yer alıyor, bu da yatırım ikliminin daha da güçlendiğini gösteriyor" dedi.



Seko, Rusya'nın yatırım koşullarının istikrara kavuştuğunu Japon şirketlerin de doğruladığını belirterek, çok sayıda Japon şirketinin Rusya'ya yatırım yapma konusunda ilgili olduğunun altını çizdi. - Moskova