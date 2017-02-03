Japonya'dan Bir Alkışlanacak Karar Daha!

Japonya, Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat ve Paralimpik oyunları için madalyaları, geri dönüştürülmüş eski teknoloji ile üretmeyi planladığını duyurdu.



Söylenti, daha önce Ağustos ayında da ortaya çıkmıştı ve şimdi Japonya, 5.000 madalyanın üretimi için gerekli malzemeyi toplamak amacı ile ülke halkını eski telefon ve küçük eşyaları bağışlamaya çağırıyor. Nisan ayından itibaren, Japonya'daki ofislere ve telefon mağazalarına kutular yerleştirilecek ve proje için gerekli metal toplanılmaya çalışılacak.



Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyat oyunlarında, 9,6 kg altın, 1.210 kg gümüş ve 700 kg bakır (bronz için gerekli olan asıl malzeme) madalyalar için kullanılmıştı.



Bu proje, ülkenin sürdürülebilirlik ve günlük eşyaların geri dönüşümünü desteklemek için de kullanacağı bir reklam olacak.



Tokyo 2020 Spor Yöneticisi Koji Murofushi, Dünya üzerindeki kaynakların bir limiti olduğunu ve bunların geri dönüşümünün, bizleri çevre hakkında düşünmemizi de sağlayacağını belirtmekte. Ayrıca bu durum, ilk defa bir olimpiyatın gerekli malzemeleri maden firmaları dışında bir kaynaktan sağlanması olacak...