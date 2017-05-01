Japonya'dan ABD Donanmasına Destek İddiası

Japonya'nın donanmasındaki en büyük destroyer gemisini Pasifik'te bulunan ABD'ye ait askeri gemilere eşlik etmesi için görevlendirdiği iddia edildi.



Japon donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliği taşıyan Izumo adlı helikopter gemisinin bu sabah Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Limanı'ndan ayrıldığı bildirildi.



Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, geminin 15 Mayıs'ta Singapur'da düzenlenecek bir denizcilik etkinliğinde yer almak üzere limandan ayrıldığı belirtildi.



Ancak yerel basındaki haberlerde Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasının USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'na bağlı ikmal gemisine eşlik etmek üzere gönderildiği iddia edildi.



Ülkede geçen yıl onaylanan güvenlik mevzuatı ile Japon ordusunun denizaşırı faaliyetlerde daha büyük roller üstlenmesi hedeflenmişti.



ABD'nin Pasifik Komutanlığına bağlı USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kuzey Kore'ye nükleer girişimlerine son vermesi için uyarı olarak bölgeye sevk edilmişti. ABD ve Japonya, geçen hafta Batı Pasifik'te USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu ve Japonya'ya ait iki destroyerin katıldığı ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.



Kuzey Kore basınında geçen hafta yer alan haberlerde Kuzey Kore ordusunun, harp filosuyla bölgeye intikal etme emri alan USS Carl Vinson uçak gemisini "tek darbede batırmaya muktedir olduğu" iddia edilmişti.



Güney Kore donanması ile ABD'ye ait Carl Vinson uçak gemisinin dün Japon Denizi'nde ortak deniz tatbikatı düzenlediği bildirilmişti.