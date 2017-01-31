Japonya'da Tablo Çalan Taylandlı Yetkili İstifa Etti

Japonya'da kaldığı otelde duvardaki tabloları çaldıktan sonra yakalanan Taylandlı yetkili istifa etti.



BBC'nin haberine göre, Japonya'nın Kyoto kentinde kaldığı bir otelin koridorunun duvarındaki 3 tabloyu çalan Telif Hakları Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Suphat Saquandeekul, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi.



Otel görevlilerinin, 125 dolar değerindeki tabloları bavulunda bulduğu 60 yaşındaki Suphat, medya kuruluşlarıyla paylaştığı özür metninde görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Osaka kentinde katıldığı bir toplantının ardından Kyoto'ya geçtiğini kaydeden Suphat, tabloları alırken alkollü olduğunu ileri sürdü.



Suphat, "Japonya'da işimi bitirdikten sonra üniversiteden arkadaşlarımla buluştum. Alkollüydüm ve bu uygun olmayan davranışı bilinçsizce ve istemeyerek yaptım." ifadesini kullandı.



Taylandlı yetkili, geçen hafta tabloların bavulunda bulunmasının ardından gözaltına alınmış ancak suçunu kabul edip otele tazminat ödedikten sonra serbest bırakılmıştı.