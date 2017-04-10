Japonya'da Şirket İflas Sayısı Arttı
Japonya'da iflas eden şirket sayısı ve batık borç miktarında artış meydana geldi.
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