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Japonya'da Patates Kıtlığı Cips Krizine Neden Oldu
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Japonya'da Patates Kıtlığı Cips Krizine Neden Oldu

Japonya'da patates cipsinin üretimindeki azalış, marketlere de yansıdı.

Japonya'da Patates Kıtlığı Cips Krizine Neden Oldu

Japonya'da patates cipsinin üretimindeki azalış, marketlere de yansıdı. Cips stoklarının neredeyse tamamı tükenen Japonya'nın bazı kesimlerinde kalan cipslerin 12 dolardan satıldığı ifade ediliyor.

Japonya'nın kuzey bölgesinde yaşanan seri tayfunların ardından patates hasadı neredeyse sıfıra düşmüş ve büyük bir probleme yol açmıştı. Patatesin azalmasıyla birlikte cips üretimi de kısıtlı seviyelerde kaldı ve bu yıl içerisinde patates cipsi krize dönüştü.

Kaynak: Ontrava.com

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