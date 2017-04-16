Japonya'da Patates Kıtlığı Cips Krizine Neden Oldu
Japonya'da patates cipsinin üretimindeki azalış, marketlere de yansıdı.
Japonya'da patates cipsinin üretimindeki azalış, marketlere de yansıdı. Cips stoklarının neredeyse tamamı tükenen Japonya'nın bazı kesimlerinde kalan cipslerin 12 dolardan satıldığı ifade ediliyor.
Japonya'nın kuzey bölgesinde yaşanan seri tayfunların ardından patates hasadı neredeyse sıfıra düşmüş ve büyük bir probleme yol açmıştı. Patatesin azalmasıyla birlikte cips üretimi de kısıtlı seviyelerde kaldı ve bu yıl içerisinde patates cipsi krize dönüştü.
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— ???? (@yokoyama_bancho) April 13, 2017
Market raflarının cips bölümlerinin çoğu boş kalırken, Japonya'nın en büyük patates cipsi üreticisi Calbee dahi bu düşüşten etkilendiğini açıkladı. Yaşanan krizin ardından bazı cipslerin el altından 12 dolara kadar alıcı bulduğu belirtiliyor. Bu fiyatın ise normalinin altı katı daha fazla olduğu ifade ediliyor.
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— ?? ?? (@jumpeishiokawa) April 11, 2017
Calbee'nin açıklamasına göre, krizin ne zaman sona ereceği de şu an için kestirilemiyor. Firma bu sebeple Amerika'dan daha fazla patates alacağını da belirtiyor.
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