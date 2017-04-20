Japonya'da Eğitim İçin Burs Başvuruları Başladı

Japonya'da eğitim görmek isteyen Türk öğrenciler için 2018 yılı "Monbukagakusho: MEXT" burs başvuruları başladı.



Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığının 2018 yılı araştırma, lisans, teknik meslek yüksekokulu ve meslek yüksekokulu burs başvuruları 18 Nisan-11 Mayıs döneminde yapılabilecek.



Bursla ilgili başvuru şartları ve detaylı bilginin, "www.tr.emb-japan.go.jp" adresinden alınabileceği belirtildi.