Japonya'da Eğitim İçin Burs Başvuruları Başladı

Japonya'da eğitim görmek isteyen Türk öğrenciler için 2018 yılı "Monbukagakusho: MEXT" burs başvuruları başladı.

Japonya'da Eğitim İçin Burs Başvuruları Başladı

Japonya'da eğitim görmek isteyen Türk öğrenciler için 2018 yılı "Monbukagakusho: MEXT" burs başvuruları başladı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığının 2018 yılı araştırma, lisans, teknik meslek yüksekokulu ve meslek yüksekokulu burs başvuruları 18 Nisan-11 Mayıs döneminde yapılabilecek.

Bursla ilgili başvuru şartları ve detaylı bilginin, "www.tr.emb-japan.go.jp" adresinden alınabileceği belirtildi.

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18 Nisan, 11 Mayıs, Japonya, Ankara, Türk, Açıklama, Bakan