Japonya'da Demanslı Hastalara Barkodlu Takip

Japonya'da bir kasabada demans (bunama) hastası yaşlıların kaybolduklarında kolayca bulunabilmeleri için, tırnaklarına kimlik bilgilerini içeren bir barkodlu çıkartma yapıştırılması yöntemi kullanılıyor.





Tokyo yakınlarındaki Iruma kasabasında geliştirilen bu barkodlu çıkartmalar, kişinin adresi, bildirilecek bir telefon ve kimlik numarasını içeriyor.



Bu ay başlatılan barkod uygulaması ücretsiz olarak kullanıma sokuldu.



Iruma Sosyal Hizmetler Dairesi'nin verdiği bilgiye göre, uygulama demanslı yaşlıların kaybolmaları halinde ailelerine dönebilmeleri amacıyla başlatıldı.







Bu yöntem sayesinde bulunan hasta belediye binasına getirildiğinde tırnağındaki barkod taranarak bütün kimlik ve iletişim bilgilerine ulaşılıyor.



Aslında giysilere, ayakkabılara yapıştırılan barkodlu çıkartmalar da var ama hastalar bu giysileri kullanmadıklarında işlevsiz kalıyor.



Tırnağa yapıştırılan barkod suya dayanıklı ve ortalama iki hafta dayanıyor, daha az görünür olması isteniyorsa ayak parmağı tırnaklarına da yapıştırılabiliyor.



Bu tür buluşların Japonya'da geliştirilmesi bir tesadüf değil. Yaşlı ortalaması yüksek olan ülkede nüfusun dörtte biri 65 yaşın üzerinde.



Japonya nüfusunun doğum oranındaki düşüklük nedeniyle 2055 yılında bugünkü 127 milyondan 90 milyon seviyesine gerilemesi ve bunun içinde yaşlıların oranının yüzde 40'a yükselmesi bekleniyor.