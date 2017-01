Japonya'da Çizgi Karakterler Kardan Adama Dönüştü

Japon kültüründe önemli bir yeri olan ve "Anime" olarak adlandırılan çizgi karakterler, ülkedeki son kar yağışı sonrası kardan adam figürleri olarak sokaklara döküldüler.



Amatör kar heykeltraşları tarafından yapılan eserler sosyal medyada paylaşılmaya başladı.



Telefonunda Pokemon GO olanlar bu karakteri tanıyacaktır. Mega Kamex isimli bu karakteri kardan adama dönüştüren ise Fuji Dağı'nın yakınlarında yaşayan Kazu Sae.



Amatör heykeltraş, erimeyi engellemek için her gün iş sonrası ona bakım yaptığını da açıklıyor.



Instagram kullanıcısı Abemi, eserinin evine girmek üzereymiş gibi gözüktüğünü söylüyor. Ancak seçtiği karakter Kaonashi (Suratsız) olunca bu biraz korkutucu çünkü Kaonashi, "Ruhların Kaçışı" adlı ünlü animasyon filmde insan yiyen bir hayalet.





Çok sevimli olmamasına karşın "Suratsız", Japon amatör kar heykeltraşları arasında popüler bir seçenek. Bu eseri de akupunkturcu Tsubasa Shintani işyerinin hemen önüne yapmış.



Daha neşeli ve popüler bir seçenek de Studio Ghibli klasiği olan Totoro.



Bu kardan adamın yaratıcısının komşuları, onun bu yeteneğine alışık. Çünkü o her yıl başka bir karakterle karşılarına çıkıyor.



Japonya'nın kuzeyindeki Furano adasında yaşayan Masayuki Kamachi de filmdeki gibi otobüs bekleyen bir Totoro yapmış.



Tabi kardan bir "kedi otobüsünün" onu almaya gelip gelmediğini bilmiyoruz.



Yurika Minami de kardan istifade eksi 20 derecede kocaman bir "Anpanman" yapıp bebeğin onunla korumuş.



Shingeki no Kyojin (Devlere Saldırı) adlı Japon çizgi romanından (manga) esinlenen bu figür de oldukça başarılı. Çizgi romanda "Titan" adındaki insan yiyen devler, distopik bir gelecekte duvarlarla kendilerini korumaya çalışan insanlığı tehdit ediyorlar.





Neyse ki bu Titan'ın "dehşeti" eriyene kadar sürecek.



Tokyo'nun güneyinde Nagoya şehrinde yaşayan Instagram kullanıcısı cobrakasano da bu Titan'ı yalnızca iki saatte yapmış.