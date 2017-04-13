Japonya Başbakanı Abe: Kuzey Kore Sarin Gazı Kullanabilir

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, parlamentonun diplomasi ve savunma komitesinde yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin elinde sarin gazı olabileceğini ifade etti. "Ülkemizin etrafındaki güvenlik durumu giderek daha ciddi bir hal alıyor"diyen Abe, savaş başlığı takılı olan ve yerden fırlatılan füzelerin sarin gazı içerebileceğini söyledi.



Abe'nin Kuzey Kore'nin elinde sarin gazı olabileceğini öne süren açıklaması, ülkedeki önemli bir kutlama öncesinde, ABD'nin deniz donanmasının Kore Yarımadası'na yerleştirmesinin ardından altıncı nükleer denemeye hazırlanması konusundaki spekülasyonların hemen arkasından geldi. Kuzey Kore'nin kurucusu Kim il Sung'un 105'inci doğum günü ülkede Cumartesi günü kutlanacak. Ulusal bayram olan ve "Güneşin günü" olarak adlandırılan bu günde Kuzey Kore'de füze denemeleri yapılıyor.



Japonya Başbakanı Kuzey Kore'nin elinde sarin gazı olabileceğine dair iddialarının kaynağını açıklamadı.



1995 yılında Tokyo'daki 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin'in üzerinde kişinin yaralandığı metro saldırısında sarin gazı kullanılmıştı. - Tokyo