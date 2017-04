Japonya Başbakanı Abe, İngiltere'de

İngiltere'ye ziyarette bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İngiliz mevkidaşı Theresa May ile bir araya geldi.



May'in, İngiltere'nin güneydoğu bölgesi Buckinghamshire'da bulunan Başbakanlık özel konutu Chequers'da ev sahipliği yaptığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.



Görüşmenin ardından basına açıklama yapan May, Japon mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık (Brexit) kararına ilişkin gelişmeler, ticari ilişkiler, Asya Pasifik bölgesindeki sorunlar başta olmak üzere küresel konuları ele aldıklarını aktardı.



İngiltere-Japonya ilişkisinin, ülkesinin "refahı ve güvenliği bakımından hayati önem taşıdığı" değerlendirmesinde bulunan May, görüşmede bu ortaklığı derinleştirme ve kuvvetlendirmenin yollarını da görüştüklerini dile getirdi.



Brexit çerçevesinde İngiltere'nin bu konudaki hazırlıklarıyla ilgili Japon mevkidaşını bilgilendirdiğini aktaran Başbakan May, "Yurt içinde ya da yurt dışında faaliyette bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Avrupa'da iş yapmak ve büyümek için İngiltere'nin en iyi yer olmasını sağlama yönündeki kararlılığımızı yineledim. Japon şirketleri hali hazırda İngiltere'de toplamda 40 milyar sterlinden fazla yatırımda bulundu. İngiltere Japon yatırımında ABD'den sonra en popüler ikinci destinasyon. Ayrıca Honda, Hitachi ve Mitsubishi de dahil olmak üzere yaklaşık bin Japon şirketi İngiltere'de 140 bin kişiye istihdam sağlamakta." diye konuştu.



May, geçen haziranda alınan Brexit kararından bu yana Japon şirketlerinin İngiltere'ye güven göstermeye devam ettiğinin altını çizerek, "Güçlü ekonomimizin, yüksek beceri düzeyinin ve düşük vergi seviyelerinin Britanya'yı yatırım için cazip bir yer haline getirmeye devam ettiği gayet net." dedi.



G7 de dahil olmak üzere uluslararası sahnede Japonya'yla ülkesinin yakın iş birliğini sürdüreceğini bildiren May, G7 ülkelerinin önümüzdeki ay tekrar buluşacağını hatırlatarak, "Bugün Başbakan Abe ile birlikte (G7) zirveye yönelik önceliklerimizi görüştük. İki ülke arasındaki küreselleşmenin faydalarını paylaşan ekonomiler yaratıp, bir kez daha, ticarete engel koyan bariyerleri iteceğiz." açıklamasında bulundu.



Belirsizliklerle dolu dünyada, dostlar ve müttefikler arasındaki birliğin hiç olmadığı kadar önemli olduğunu vurgulayan İngiliz Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Japonya, en yakın Asyalı güvenlik ortağımız. Bugünkü toplantımızda da ister Ukrayna'da olsun ister Suriye'de, Rusya'nın istikrarsızlaştırma eylemleri karşısında sert duruş sergilemeye devam edeceğimiz konusunda hemfikir olduk. Bunu yapmanın yollarından biri de yaptırımlar da dahil olmak üzere ekonomik baskı yoludur. Minsk Anlaşması tam olarak uygulanana kadar da bu yaptırımların devam etmesi gerektiği açıktır."



May, küresel konular arasında Güney ve Doğu Çin Denizi'ne ilişkin gelişmelerin de masaya yatırıldığını anlatarak, "Tüm tarafları, anlaşmazlıklarını barış içinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye teşvik ediyoruz." dedi.



Kuzey Kore'nin Asya Pasifik bölgesinde kışkırtıcı eylemlerini bugün de sürdürdüğünü kaydeden Theresa May, Kuzey Kore'nin agresifliği karşısında istikrasızlaştırma faaliyetlerini kınadıklarını hatırlattı. May, "Başbakan Abe ve ben, Kuzey Kore'ye baskı uygulamayı sürdürme konusunda uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğimiz konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.