Japonya Başbakanı Abe Endonezya'da

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi.



Ziyaretinin ikinci gününde Widodo ile başkent Cakarta'da bir araya gelen Abe, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Endonezya'nın bölgede büyük bir rolü bulunuyor. Widodo ile Güney Çin Denizi sorununun hukuksal çerçevede barış içinde çözülmesi için ortak hareket etme konusunda mutabakata vardık." dedi.



Endonezya'nın Güney Çin Denizi'nde Natuna Adaları'da yatırım yapmasına değinen Abe, Endonezya'nın burada planladığı yatırımları ve geliştirme projelerini destekleyeceklerini ifade etti. Abe, Japonya'nın bölge sularında güvenlik konusunda Endonezya ile ortak hareket edeceğini sözlerine ekledi.



Endonezya Devlet Başkanı Widodo da "Japonya, Endonezya'nın en büyük yatırımcılarından biri. Geçen yıl Japonya'nın ülkemize yaptığı yatırım 2015 yılına göre iki kat artarak 4,5 milyon dolara ulaşmıştır. Abe'nin ziyareti çok olumlu ve ülkemiz adına çok karlı geçti." açıklamasını yaptı.



Liderlerin görüşmede siyasi, ekonomik, denizcilik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduğu, Widodo'nun Abe'ye Natuna Adaları'nda petrol ve gaz kaynağı arama teklifinde bulunduğu belirtildi.



Abe'nin ziyareti sırasında Endonezya ile Japonya arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi çerçevesinde ülkenin ikinci büyük şehri Surabaya ile başkent Cakarta arasında 725 kilometrelik demiryolu projesiyle denizcilik anlaşması imzalandı.



İki günlük resmi ziyareti bugün sona erecek Abe'ye, Endonezya'da Japonya'nın önde gelen şirketlerinden 30 temsilci eşlik ediyor.



Güney Çin Denizi sorunu ve Natuna Adaları



Endonezya sahil güvenlik güçleri, geçen yıl Natuna sularında yasa dışı avlandığı tespit edilen Çin bandıralı bir balıkçı teknesine el koymuş, içindeki yedi kişilik mürettebatı da gözaltına almıştı.



Endonezya'nın Natuna sularında Çin bandıralı bir balıkçı teknesine "yasa dışı avlandığı" gerekçesiyle el koyması, iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.



Çin resmi makamları bölgedeki istikrar ve barışı etkileyecek, tansiyonu yükseltecek eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunarak Endonezya'nın bu tür eylemlerle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve bölgede taraf ülkeler arasında varılan Güney Çin Denizi Davranış Bildirgesi'ni ihlal ettiğini savunuyor.



Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Natuna Adaları'nı ziyaret ederek kendisine eşlik eden bakanlarla bölgede Endonezya donanmasına ait bir savaş gemisinde kısa bir toplantı yapmıştı. Widodo'nun bu ziyareti, Çin'e verilen bir mesaj olarak nitelendirilmişti.



Widodo ayrıca Endonezya silahlı kuvvetlerinin Natuna Adaları'nda üç gün süren ülkenin en büyük askeri tatbikatına başkomutan olarak katılmış, burada turizm, denizcilik ve ticaret alanlarında yatırım çalışmalarına hız verileceğini açıklamıştı.