Japonya Başbakanı Abe'den Filipinler'e Resmi Ziyaret





Japonya Başbakanı Shinzo Abe Filipinler'e iki günlük resmi ziyarette bulunuyor. Abe iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlayan ziyareti kapsamında başkent Manila'da Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya geldi.



İki ülke arasında birçok anlaşma imzalandı. Japonya, Güney Asya ülkesi Filipinler'e yatırım yapan en önemli ülkelerden biri.



Duterte, Japonya ile denizcilik konusundaki ortak çıkarlarına değindi: "Denizci ülkeler olan Filipinler ve Japonya'nın sularının güvenliğinin sağlanması ve her türlü tehditten korunması iki ülkenin de ortak çıkarı."



Yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkiler içerisinde olan Filipinler'in Devlet Başkanı Duterte iki ülke arasındaki silah anlaşmasını iptal etmişti.



Filipinler, Rodrigo Duterte'nin Devlet Başkanı seçilmesiyle Çin-Rusya bloğuna yaklaşmaya başladı. Son olarak Rusya'ya ait iki savaş gemisi Filipinler'e iyi niyet ziyaretinde bulunarak demir attı.



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Tags: shinzo abe ziyaret Başbakan Filipinlere Başbakanı resmi Japonya Abeden Filipinler Gepost: 12 januari 2017