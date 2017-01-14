Japonya Başbakanı Abe Avustralya'da

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yatırım, savunma, ticaret ve bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere Avustralya'nın Sydney kentine geldi.





Avustralya yayın kurumu ABC'de yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Steven Ciobo'nun ev sahipliğinde düzenlenen ticaret ve bölgesel ilişkileri güçlendirme toplantılarına katılmak üzere Sydney'e geldi.



Toplantı öncesinde Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya gelen Abe, ziyaretinin ana önceliğinin bölgesel güvenlik olduğunu söyledi. Abe, "Bölgesel barış için bölgedeki dostlarımızla güçlerimizi birleştirmeyi konuşmaya geldik." dedi.





Avustralya Başbakanı Turnbull, "Ekonomik, ticari, savunma ve güvenlik iş birliğimizi artırmak ve bölgenin refah ve ortak güvenliği için uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.



Abe ve Turnbull, Sydney'deki başbakanlık konutu Kirribilli House'da bu akşam yeniden bir araya gelecek. İki liderin görüşeceği konular arasında, yatırım, savunma, ticaret ve bölgesel güvenlik konularının gündeme gelmesi öngörülüyor. Ayrıca görüşmede ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın iptal edeceğini açıkladığı Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'nın (TPP) ele alınacağı belirtildi.



Japonya Başbakanı Abe'nin Avustralya'nın ardından Endonezya ve Vietnam'ı ziyaret etmesi bekleniyor.