Japonya, ABD Gemisine Eşlik Etmek İçin En Büyük Savaş Gemisini Gönderdi

Japonya, ordunun rolünün genişletilmesini sağlayan düzenlemenin kabul edilmesinin ardından ilk kez bir savaş gemisini Amerikan ikmal gemisine eşlik etmekle görevlendirdi.



Japonya, en büyük savaş gemi Izumo'yu Japon karasularında bulunan Amerikan ikmal gemisine eşlik etmekle görevlendirdi. Japonya aldığı bu kararla, bir savaş gemisini ordunun yetkilerinin genişletilmesini sağlayan yasal düzenlemenin kabul edilmesinin ardından düzenlenen ilk operasyonda görevlendirmiş oldu. Japon gemisi, Tokyo'nun güneyinde bulunan Yokosuka üssünden hareket etti. Japonya'nın 249 metre uzunluğundaki en büyük gemisi Izumo, 9 helikopter taşıyabilme özelliğine sahip. Ayrıca, Amerikan ikmal gemisinin bölgedeki Carl Vinson uçak gemisinin de aralarında bulunduğu donanma filosuna yakıt ikmal edeceği öğrenildi.



Kuzey Kore, bölgedeki gerginliğin artması üzerine Carl Vinson ve ABD denizaltısını batırma tehdidinde bulunmuştu. Kuzey Kore, ABD ve diğer ülkelerin füze ve nükleer faaliyetlerin durdurulmasına yönelik uyarılarına rağmen pazar günü başarısız bir füze testi gerçekleştirmişti. - TOKYO