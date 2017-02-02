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Japonya, ABD'de Alt Yapı Projelerine Yatırım Yapmak İstiyor
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Japonya, ABD'de Alt Yapı Projelerine Yatır...
Japonya, ABD'de Alt Yapı Projelerine Yatırım Yapmak İstiyor
2 Şubat 2017 Perşembe 07:32
Japonya, emeklilik fonunu kullanarak ABD'de alt yapı projelerine yatırım yapmak istiyor.
Japonya
, emeklilik fonunu kullanarak
ABD
'de alt yapı projelerine yatırım yapmak istiyor.
Kaynak:
Dunya.com
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