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Japonya, ABD'de Alt Yapı Projelerine Yatırım Yapmak İstiyor
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Japonya, ABD'de Alt Yapı Projelerine Yatırım Yapmak İstiyor

Japonya, emeklilik fonunu kullanarak ABD'de alt yapı projelerine yatırım yapmak istiyor.

Japonya, ABD'de Alt Yapı Projelerine Yatırım Yapmak İstiyor

Japonya, emeklilik fonunu kullanarak ABD'de alt yapı projelerine yatırım yapmak istiyor.

Kaynak: Dunya.com

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