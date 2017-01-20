- Botlar ve kanolarla denizden yapılan protestolar
Askeri üssün genel görüntüleri
Karadan protesto görüntüleri OKİNAWA - ABD'nin Okinawa adasında bulunan üslerinde yeni başlayan inşaat çalışmaları protesto edildi. Protestocular, botlara ve kanolara binerek inşaat çalışmalarının başladığı koya geldi.
Okinawa'da ABD'ye ait 32 üs bulunuyor. Askeri üsler, adanın yüzölçümünün yüzde 25'ini kaplıyor. ABD'nin Japonya'da görevli 50 bin askerinden 18 bin 600'ü Okinawa'da bulunuyor ve bölge sakinlerinin çoğu, "suç oranının, gürültü kirliliğinin ve kaza riskinin arttığı" gerekçesiyle üssün adadan tamamen taşınmasını istiyor.
Japonlar Okinawa'daki ABD Üssünü Protesto Etti
ABD'nin Okinawa adasında bulunan üslerinde yeni başlayan inşaat çalışmaları protesto edildi.
- Botlar ve kanolarla denizden yapılan protestolar
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