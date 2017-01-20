Japonlar Okinawa'daki ABD Üssünü Protesto Etti

- Botlar ve kanolarla denizden yapılan protestolar

Askeri üssün genel görüntüleri

Karadan protesto görüntüleri OKİNAWA - ABD'nin Okinawa adasında bulunan üslerinde yeni başlayan inşaat çalışmaları protesto edildi. Protestocular, botlara ve kanolara binerek inşaat çalışmalarının başladığı koya geldi.

Okinawa'da ABD'ye ait 32 üs bulunuyor. Askeri üsler, adanın yüzölçümünün yüzde 25'ini kaplıyor. ABD'nin Japonya'da görevli 50 bin askerinden 18 bin 600'ü Okinawa'da bulunuyor ve bölge sakinlerinin çoğu, "suç oranının, gürültü kirliliğinin ve kaza riskinin arttığı" gerekçesiyle üssün adadan tamamen taşınmasını istiyor.