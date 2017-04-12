Japonlar İnegöl'ü İktisadi Kalkınmaya Örnek Şehir Seçti

Her geçen gün gelişen ve büyüyen İnegöl; ekonomisi, tarımı ve turizmi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yurt içinde mobilya, köfte, kaplıca, tarım ürünleri ve farklı alanlarda adından sıkça söz ettiren İnegöl, yurt dışında özellikle ekonomik gelişmişliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren ender şehirlerinden olan İnegöl, bu özellikleri ile Japonya'da günlük 13 milyon tirajı bulunan Yomiuri Gazetesi'nin yaptığı tespitlerle "Türkiye'deki 15 yılda yaşanan iktisadi büyümeye örnek şehir" olarak seçilen şehir olmayı başardı. Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ta aynı özelliklerle örnek yönetici olarak seçildi.

ORTADOĞU TEMSİLCİSİ İNEGÖL'E GELDİ

Yomiuri Gazetesinin Ortadoğu Temsilcisi Homma Keııchı (Homma Keyci) Yomiuri Gazetesi Türkiye ekibinden Batuhan Durmuş ile birlikte İnegöl'e gelerek şehirde incelemeler yapıp bir dizi ziyaretlerde bulundu. Keııchı, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret edip İnegöl hakkında bilgiler alarak Başkan Aktaş ile şehir hakkında bir röportaj yaptı. İnegöl'ün ekonomik yapısından siyasi yapısına, kültürel ve sosyal yaşamdan turizme, tarımdan 15 yılda özellikle mobilyada yaşanan atılıma kadar birçok konuda Aktaş ile sohbet eden Homma Keııchı, aldığı bilgiler karşısında İnegöl'e karşı hayranlığını gizlemekte zorlandı.

BÜYÜK BİR ONUR

Homma Keııchı ve Batuhan Durmuş'un ziyaretlerine ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'ün ekonomik anlamda 15 yılda yaptığı atılımların ülke sınırlarının dışından dahi fark edilecek seviyede olduğunu söyledi. Aktaş, "Japonya'da 13 milyon tirajı bulunan bir gazetenin Türkiye'deki 15 yılda yaşanan iktisadi büyümeye örnek olarak İnegöl'ü ve yönetici olarak bizleri seçmesi gerçekten büyük bir onur ve gurur. Arkadaşlarımız da bugün bu amaçla buradalar. Yomiuri Gazetesi Ortadoğu temsilcisi Homma Keııchı ve gazetenin Türkiye ekininden Batuhan Durmuş'u ağırlıyoruz. Kendileri İnegöl'de bir dizi temaslarda bulunup şehrin bazı bölgelerini gezerek inceleyecekler. Biz de özellikle İnegöl'ün ekonomisine ilişkin sohbet ettik, merak ettikleri soruları yanıtladık" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Aktaş Homma Keııchı ve Batuhan Durmuş'a hediye takdiminde bulunurken, Keııchı'nin Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ile de görüşeceği belirtildi.