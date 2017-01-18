Japon Yatırımcıların Yeni Gözdesi İzmir

İzmir'de 2016'nın ilk 6 ayı itibariyle toplam 2.237 yabancı sermayeli firmanın yatırımı bulunmakta.

Bugünlerde bu ilginin en önemli göstergesi neredeyse her ay açıklanan yeni Japon yatırımları. İzmir Kalkınma Ajansı'nın özel bir yatırım tanıtım stratejisi yürüttüğü Japonya Avrupa'ya açılan kapı olarak İzmir'i seçmiş durumda.

Son Dönemde İzmir ve Çevresine Yatırım Yapan Japon Firmalar:

ü Nippon Ham: Japon Gıda devi firma, İzmir'li beyaz et üreticisi Ege-Tav firmasının %60 hissesini 72 milyon dolar karşılığında satın aldı.

ü Denso Corporation: 2014 yılı sonunda dünyanın en büyük otomotiv yan sanayi firması Denso, İzmir'de üretim yapan DJ Cool'un yüzde 50'sini satın aldı. Japon şirket, DJ Cool ile de otobüs ve traktör iklimlendirme alanına da ilk adımı atmış oldu.

ü Pigeon Corporation: Japon Pigeon iştiraki Lansinoh yatırım için İzmir'i seçti. Lansinoh 2016 yılında Ege Serbest Bölgesi'nde inşasını tamamladığı 8 bin metrekarelik fabrikada tekli ve çiftli anne sütü emzirme pompaları, manuel anne sütü emzirme pompası, biberon ve emzik üretmeyi başladı.

ü GS Yuasa Corporation: Japon firma, İzmir'li İnci Holding ile ortak akü üretimi ve Ar-Ge anlaşması imzaladı ve İzmir'de faaliyetlerine başladı.

ü Yusen Logistics: Dünyanın önde gelen lojistik firmalarından Japon Yusen, İzmir merkezli İnci Lojistik ile birleşme kararı aldı. Yusen, 2014 yılında İnci Lojistik'in yüzde 32 hissesini almıştı. Dünyanın 40 ülkesinde ofisi ve 17 bin çalışanı bulunan, deniz, hava, karayolu taşıması ve kontrat lojistiği konusunda deneyimi ile dünyadaki ilk 15 lojistik şirketi arasında yer alan Yusen Logistics, Türkiye'deki faaliyetlerine 1 Ekim 2012 tarihinde Yusen Logistics Turkey ismiyle başladı.

ü Sun Chemical: DIC Grup şirketi Japon firma, Türkiye'deki üçüncü fabrikasını Aliağa'ya kurdu. Solvent bazlı esnek ambalaj mürekkepleri üretecek tesise 30 milyon $ yatırım yapıldı. Aliağa'dan Avrupa, çevre ülkeler ve hatta Avustralya'ya konsantre ara mamul ve mürekkep ihracatı yapılacak.

ü Toyo Ink Group: Japon firma, İzmir'li Yaşar Grubunun markası olan DYO Boya'nın %75'ini satın aldı.

ü Yanmar Corporation: Japon firma, İzmir'de bir bölgesel ofis açarak Türkiye pazarına giriş yaptı.

ü Mitsubishi Electric: Mitsubishi Electric, ev tipi klimaları üretmek için ikinci tesisini İskoçya'dan sonra Türkiye'de açıyor. Bu kapsamda yeni bir şirket kuran Japon devi, ilk yatırım bedeli 60 milyon dolar olan yatırımı için Manisa'daki fabrikasının inşaatına başladı. Avrupa ve çevre ülkelere klimalar bu tesisten gidecek.

ü Ajinomoto: Japon Ajinomoto, Ülker markasının sahibi Yıldız Holding bünyesindeki Örgen Gıda'yı 62 milyon dolara satın aldı. 35 yıl önce temeli atılan Ören Gıda İzmir'deki fabrikasında Bizim Mutfak markası ile bir dizi ürünün üretimini yapıyor. Paketli kuru gıda ve toz karışım üretimi yapan şirket itibariyle yıllık 45.000 ton ürün hacmi ile Türkiye'nin en yüksek üretim kapasiteli toz gıda üreticisi konumunda.

Lansinoh Neden Yatırım İçin İzmir'i Seçti

İzmir'e yatırım kararı alan ve ESBAŞ'ta fabrikasını tamamlayıp faaliyete geçen Japon Lansinoh Firmasının Yöneticilerinden Norimasa Kitazawa İZKA'nın UNIDO ile birlikte Tokyo'da organize ettiği yatırım konferansında yatırım yeri olarak neden İzmir'i seçtiklerini anlattı. Kitazawa, İzmir'in limanları ve lokasyonu nedeniyle doğal bir dağıtım merkezi olduğunu, dolayısıyla İzmir'i bir hub olarak kullanabileceklerini düşündükleri için üretim yerini İzmir'de konuşlandırmayı uygun gördüklerini belirterek, MENA bölgesine ürün gönderen Japon firmalarının İzmir'i üs olarak belirleyebileceklerini söyledi. Kitazawa ayrıca "İzmir'deki işgücünün kalitesi konusunda ciddi araştırmalar yaptıklarını ve çıkan sonuçların kendilerini tatmin ettiğini ve bu sonuçların yatırım kararı almalarını kolaylaştırdığını" sözlerine ekledi.