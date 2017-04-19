Japon turistin cüzdanını çalan zanlı kameralara yakalandı

Mersin'de yolcu gibi bindiği minibüste Japon turistin çantasındaki cüzdanını çalan zanlı, aracın güvenlik kameralarınca görüntülendi



MERSİN - Mersin'de yolcu gibi bindiği minibüste Japon turistin çantasındaki cüzdanını çalan zanlı, aracın güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Japonya'dan Mersin'e turist olarak gelen Risa Ochiai, seyahat ettiği minibüste çantasındaki cüzdanının çalındığını fark etti. Ochiai'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, minibüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından zanlının kimliğine ulaşan polis, şüphelinin bir çok suçtan sabıkası bulunan Kamil T. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada zanlının, olaydan kısa süre sonra hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasından dolayı yakalanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

(HSK-