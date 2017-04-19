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Japon Ressamın Solo Sergisi İlk Kez İstanbul'da
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Japon Ressamın Solo Sergisi İlk Kez İstanbul'da

Japon ressam Takayoshi Sakabe'in Türkiye'deki ilk solo sergisi 20 Nisan'da sanatseverler için kapılarını açıyor.

Japon Ressamın Solo Sergisi İlk Kez İstanbul'da

Japon ressam Takayoshi Sakabe'in Türkiye'deki ilk solo sergisi 20 Nisan'da sanatseverler için kapılarını açıyor.

Kaynak: Dunya.com

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