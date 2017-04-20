Japon Ressamın "Düş" Sergisi

Japon ressam Takayoshi Sakabe'nin Türkiye'deki ilk solo resim sergisi "Songe" (Düş) sanatseverlerle buluştu.



Beyoğlu'ndaki Cep Gallery Contemporary Exhibition Platform'da açılan sergide AA muhabirine konuşan Sakabe, "Bu ilk kişisel sergim. Daha önce bazı karma sergilerde eserlerim yer almıştı. Burada son 3 yılda yaptığım tablolarım yer alıyor. Türkiye'de bulunduğum süre içerisinde tamamladığım 15 eserimi sergiledim." dedi.



Serginin ismini "Düş" koymasının nedenini, "Her yaptığım tabloda gerçeğe ulaştığımı düşünüyorum. Oysa doğru hep başka yerde. Bir düş gibi." diye açıklayan Sakabe, Paris'te yaşadığı 30 yılın ardından Doğu ve Batı kültürünün tam ortasında bulunan İstanbul'da son 8 yılını geçirdiğini ve ömrünün geri kalanını da geçirmek istediğini söyledi.



Sakabe, "Türklerle duygusal bir bağ kurmayı başarabiliyorum. Avrupa'da bu pek mümkün olmadı. Sanatımı burada icra etmek mutluluk veriyor. Eserlerimde soluk tonları kullanmayı seviyorum. Bir rüyada yaşar gibi şiirsel tablolar yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.



Sakabe'nin "Songe" sergisi 15 Mayıs'a kadar Cep Gallery Contemporary Exhibition Platform'da görülebilecek.