Japon Mutfagı 2

Turkish Culinary Academy'nin "Japon Mutfağı 2" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Japon Mutfagı 2

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Japon  Mutfağı 2" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Bir ülkeyi daha iyi tanıyabilmek için o ülkenin yemeklerinden yemek lazımdır.Tamda bu sebepten dolayı gelin mutfağımızda Japon kültürünün en güzel lezzetlerini beraber yapıp tadalım.Malzemelerin gerçek tatlarını muhafaza ederek neler yapılabileceğini öğrendiğinizde vazgeçemeyeceksiniz… 

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,

• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı :

- Miso Soup

- Etli Osaka

- Kani Salad

- Karamelize Ananas 

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 12.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Japon Mutfagı 2

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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