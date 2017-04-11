TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Japon Mutfağı 2" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



Bir ülkeyi daha iyi tanıyabilmek için o ülkenin yemeklerinden yemek lazımdır.Tamda bu sebepten dolayı gelin mutfağımızda Japon kültürünün en güzel lezzetlerini beraber yapıp tadalım.Malzemelerin gerçek tatlarını muhafaza ederek neler yapılabileceğini öğrendiğinizde vazgeçemeyeceksiniz…



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı :



- Miso Soup



- Etli Osaka



- Kani Salad



- Karamelize Ananas



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 12.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Japon Mutfagı 2



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır