Japon Mutfagı 2
Turkish Culinary Academy'nin "Japon Mutfağı 2" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Japon Mutfağı 2" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
Bir ülkeyi daha iyi tanıyabilmek için o ülkenin yemeklerinden yemek lazımdır.Tamda bu sebepten dolayı gelin mutfağımızda Japon kültürünün en güzel lezzetlerini beraber yapıp tadalım.Malzemelerin gerçek tatlarını muhafaza ederek neler yapılabileceğini öğrendiğinizde vazgeçemeyeceksiniz…
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,
• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı :
- Miso Soup
- Etli Osaka
- Kani Salad
- Karamelize Ananas
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 12.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Japon Mutfagı 2
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır