Japon Mutfağı 1

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Japon Mutfağı" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



Bir ülkeyi daha iyi tanıyabilmek için o ülkenin yemeklerinden yemek lazımdır.Tamda bu sebepten dolayı gelin mutfağımızda Japon kültürünün en güzel lezzetlerini beraber yapıp tadalım.Malzemelerin gerçek tatlarını muhafaza ederek neler yapılabileceğini öğrendiğinizde vazgeçemeyeceksiniz…



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı :



- Ramen( Çorba)



- Ebi Tempura



- Japon Salatası



- Balda Kızarmış Muz



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.