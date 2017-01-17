Japon Mutfağı 1

Turkish Culinary Academy'nin "Japon Mutfağı" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Japon Mutfağı 1

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Japon  Mutfağı" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Bir ülkeyi daha iyi tanıyabilmek için o ülkenin yemeklerinden yemek lazımdır.Tamda bu sebepten dolayı gelin mutfağımızda Japon kültürünün en güzel lezzetlerini beraber yapıp tadalım.Malzemelerin gerçek tatlarını muhafaza ederek neler yapılabileceğini öğrendiğinizde vazgeçemeyeceksiniz… 

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,

• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı :

- Ramen( Çorba)

- Ebi Tempura

- Japon Salatası

- Balda Kızarmış Muz

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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