TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Japon Mutfağı" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
Bir ülkeyi daha iyi tanıyabilmek için o ülkenin yemeklerinden yemek lazımdır.Tamda bu sebepten dolayı gelin mutfağımızda Japon kültürünün en güzel lezzetlerini beraber yapıp tadalım.Malzemelerin gerçek tatlarını muhafaza ederek neler yapılabileceğini öğrendiğinizde vazgeçemeyeceksiniz…
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,
• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı :
- Ramen( Çorba)
- Ebi Tempura
- Japon Salatası
- Balda Kızarmış Muz
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Japon Mutfağı 1
Turkish Culinary Academy'nin "Japon Mutfağı" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Japon Mutfağı" adlı workshop etkinliğinde japon yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.