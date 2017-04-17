Japon İş Adamları Omü'de

Japon Şirketi Fujii Corporation Genel Müdürü Daisuke Fujii ve İhracat Müdürü Hideo Kikuchi, bir dizi ziyaret ve anlaşma yapmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarete Uluslar İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya da eşlik etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile teknoloji alanında fikir alışverişi amacı taşıyan görüşmede Japon iş adamları ziyaretin ardından TEKNOPARK ve Teknoloji Transfer Ofisini de ziyaret etti.



TEKNOPARK Genel müdürü Buğra Çolak ve TTO Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Andaç, iş adamlarına yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. - SAMSUN