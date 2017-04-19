Japon Hükümeti Toshiba'ya Satın Alma Teklifi Yapacak
Japon basınında yer alan haberlere göre Toshiba'nın çip teknolojisinin Çinli veya Güney Koreli şirketlerin eline geçmesini istemeyen Japon hükümeti, şirkete satın alma için teklif vermeye hazırlanıyor.
Japon basınında yer alan haberlere göre Toshiba'nın çip teknolojisinin Çinli veya Güney Koreli şirketlerin eline geçmesini istemeyen Japon hükümeti, şirkete satın alma için teklif vermeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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