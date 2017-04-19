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Japon Hükümeti Toshiba'ya Satın Alma Teklifi Yapacak
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Japon Hükümeti Toshiba'ya Satın Alma Teklifi Yapacak

Japon basınında yer alan haberlere göre Toshiba'nın çip teknolojisinin Çinli veya Güney Koreli şirketlerin eline geçmesini istemeyen Japon hükümeti, şirkete satın alma için teklif vermeye hazırlanıyor.

Japon Hükümeti Toshiba'ya Satın Alma Teklifi Yapacak

Japon basınında yer alan haberlere göre Toshiba'nın çip teknolojisinin Çinli veya Güney Koreli şirketlerin eline geçmesini istemeyen Japon hükümeti, şirkete satın alma için teklif vermeye hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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Hükümet, Toshiba, Japon