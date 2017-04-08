Japon Hitachi Firması Atatürk Üniversitesi'nde
Japonya’nın Hitachi firması yetkilileri Atatürk Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Japonya'nın Hitachi firması yetkilileri Atatürk Üniversitesi'ni ziyaret etti. Vali Seyfettin Azizoğlu'nun refakat ettiği Japon yetkiler, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (DAYTAM) gezdi.
Tıbbi malzemeler konusunda Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Japon Hitachi firması, Atatürk Üniversitesi ile birlikte tıbbi malzeme konusunda işbirliği ve yatırım konularını görüştü.
Japon yetkiler Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve DAYTAM Müdürü Prof. Dr. Ramazan Altuntaş'tan, Atatürk Üniversitesi ve DAYTAM'ın insan kaynakları ve altyapısı hakkında bilgi aldı.
Konuklara Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 3. Nesil girişimci ve yenilikçi üniversite vizyonu çerçevesinde üniversitede ciddi atılımlar olduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesi'nin Türkiye'deki birçok değerlendirme kriterlerinde 10. sırada, kuruluş itibarıyla ise 5. sırada olduğunu söyledi. Rektör Çomaklı: "Üniversitemizde 23 fakülte, 8 lisansüstü eğitim veren enstitü, 1 yüksekokul, 1 konservatuvar, 12 meslek yüksekokulu ve 25 araştırma merkezi bulunuyor. 2 bin 647 akademik personel ve 285 bin öğrencimiz var. Yine Doğu Anadolu'nun en büyük Araştırma Hastanesi ve Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan Hayvan Hastanesi, üniversitemizde hizmet veriyor. Çevre ülkeler ile birlikte Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine de hizmet veren üniversitemiz, bilimsel gelişmişliğin yanı sıra ekonomik anlamda da kendine yeten bir üniversitedir" dedi.
Yapılan görüşmelerin ardından konuklara DAYTAM'ı gezdiren Çomaklı ve Altuntaş, merkezde bulunan ileri teknoloji cihazları tanıtarak, Hitachi yetkililerine yatırımın Erzurum'a yapılması gerektiğinin belirtti. - ERZURUM