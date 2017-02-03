Japon Genç Bisikletiyle 23 Ülkeyi Gezdi

JAPON Shinichiro Sasaki, Kanada'dan bisikletiyle yola çıkarak 23 ülke gezdi. İzmit'te gitarı ile şarkılar söyleyen Shinichiro Sasaki, ülkeleri gezerek kültürlerini tanımak istediğini, 10 ülkeyi daha gezerek gezisi seyahatini sonlandırmak istediğini söyledi.



Japon 28 yaşındaki Shinichiro Sasaki, Eylül ayında Kanada'dan yola çıktı. Sasaki'nin seyahat ettiği ülkeler arasında Kanada, ABD, Meksika, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Şili, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Brezilya, Litvanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve ürkiye yer aldı. İzmit'te gitarı ile Japonca şarkılar söyleyen Shinichiro Sasaki, sesiyle ilgi çekti. Sasaki'yi dinleyenler gitar kutusuna para bıraktı.



Dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların nasıl yaşadığını görmek için yola çıktığını ifade eden Sasaki, "Şimdiye kadar 23 ülke gezdim. İran, Hindistan, Nepal, Myanmar, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Vietnam, Çin ve Kore gibi ülkeleri de gezmek istiyorum. Temel olarak kendi bisikletimle seyahat ediyorum. Bazı ülkelerde bisikletle gezmeye uygun yol yok ve bazı ülkelerde tehlikeli bölgeler var. Bazen uçak kullanıyorum, okyanus olan ülkelerde de deniz yolunu kullanmam gerekiyor. Gittiğim ülkelerde genelde otellerde ve pansiyonlarda kalıyorum. Şu an Türkiye'de de otelde kalıyorum ama gittiğim ülkelerde şehirler arasında bisiklet sürdüğümde kamp yapıyorum" dedi.



Sasaki ülkesinde jeoloji öğrenimini tamamladığını belirterek, "Bu benim 20 yıldır hayalini kurduğum bir şeydi. Sanırım ailem bu hayalimle ilgili biraz korkuyor ama yine de beni destekliyorlar. Bekarım ve Japonya'da bir kız arkadaşım var. O da beni destekliyor. Hemen hemen her ülkeyi gezmek istiyorum. Bunu insanların nasıl yaşadığını görmek, ne yediklerini görmek ve kültürlerini tanımak için yapıyorum. Dünyayı gezmeye başlamadan önce bir miktar para biriktirmiştim. Gittiğim ülkelerde bu parayı harcıyorum" diye konuştu. - Kocaeli