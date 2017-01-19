Japon Gelinden 'Ertuğrul'un Kahramanları' Konseri

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da yaşarken Bodrumlu denizci Özgür Çalık ile tanışıp evlenen ve ilçeye yerleşen piyanist Hiroko Nagai Çalık, Türk-Japon Dostluk Konserlerinin 2'ncisini, 550 Türk denizcisinin şehit olduğu ülkesinin Kuşimoto kentinde verdi. Türk şehitliğini ve müzesini de ziyaret eden Hiroko Nagai Çalık, 'Ertuğrul'un Kahramanları' ismini verdiği yeni bestesini, ilk kez bu konserde seslendirdi.



Geçen yıl Japonya'yı gezmeye giden Bodrumlu denizci Özgür Çalık ile tanıştıktan kısa sürede aşık olan ve evlenen dünyaca ünlü piyanist 34 yaşındaki Hiroko Nagai Çalık, ülkesinin başkentindeki piyano okulunu kapatarak 5 ay önce Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti. Piyanist Hiroko Nagai Çalık, Ertuğrul Projesi'nin sahibi Bodrum Kültür ve Sanat Vakfı (BOSAV) aracılığıyla başlattığı Türk-Japon Dostluk konserlerinin ilkini, 29 Aralık'ta Bodrum'da verdi. Hiroko Nagai Çalık, ikinci konserini ise Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda, 550 Türk denizcisinin şehit olduğu, ülkesinin Kuşimoto kentinde verdi. Ertuğrul Projesi Başkanı Tufan Turanlı ve eşi Özgür Çalık ile birlikte ülkesine giden Hiroko Nagai Çalık, konser öncesi Türk müzesini ve Türk Şehitliğini gezdi. Kusimoto Belediye Başkanı Katsumasa Tashima da gruba eşlik etti. Hiroko Nagai Çalık, şehitler için dua etti, çiçek bıraktı.



İLK KEZ O ESERİ SESLENDİRDİ



Ziyaret sonrası Türk Müzesi'nde konser veren Hiroko Nagai Çalık, Chopen ve Barahms'ın eserlerinin yanı sıra son bestesi ve ilk kez çaldığı 'Ertuğrul'un Kahramanları' isimli eserini seslendirdi. Wakayama Eyaleti Meclis Başkanı Fujio Endo, Belediye Başkanı Katsumasa Tashima ve yaklaşık 80 seçkin Japon sanatsever konseri izledi. Konserde konuşma yapan Hiroko Nagai Çalık, "Eşim Türk. Çocuğum Bodrum'da bir Türk olarak doğacak. Adını da Ertuğrul koymak istiyorum. Bir Japon sanatçı olarak Türklerin 129 yıl önce canları pahasına ülkemizi ziyaret etmelerini barış ve dostluk için vatanımıza gelmelerini, Onları tanıdıkça daha iyi anlayabiliyorum. Bu nedenle iki ülkenin birbirine daha çok yaklaşması için bir sanatçı olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Bu nedenle şehitlikte verdiğim konser ve yaşadığım anlar ömrümün en güzel en anlamlı anları oldu" dedi. Belediye Başkanı Tashima, Hiroko Nagai Çalık'a çiçek vererek teşekkür etti.



Ertuğrul Projesi Başkanı Tufan Turanlı ise Hiroko Nagai Çalık'ın dostluk ve barış elçisi olduğunu belirterek, "BOSAV olarak hedefimiz artık, Bodrumlu olan Hiroko Nagai'nin büyüleyici müziğini Japon dostlarımızla paylaşmak olduğu gibi; Japon halkına Bodrum'un huzur ve güven dolu bir kent olduğunu, Hiroko'nun Bodrum'da yaşamayı seçimiyle anlatmak ve vurgulamak istiyoruz" dedi. - Muğla