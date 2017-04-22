Japon Gelin, Yüzlerce Yıllık Türk Kültürüne Sahip Çıkıyor

Antalya'da yaşayan Japon yazar İkumi Nonaka, Türkiye'nin tüm şehirlerinde köy köy gezip topladığı oyalarla dev bir koleksiyon oluşturdu. Binin üzerindeki koleksiyonuna gözü gibi bakan Nonoka, yazdığı kitapla da Türk kültürünün önemli el sanatlarından birisi olan iğne oyasını Japonya'da tanıtıyor.



1992 yılında geldiği Türkiye'ye hayran kalan 53 yaşındaki Japon yazar İkumi Nonaka, 1995 yılında tekrar Türkiye'ye gelerek Antalya'da tanıştığı Türk vatandaşıyla evlendi. Antalya'ya yerleşen 1 çocuk annesi Nonaka, halı dokuma üzerine bir iş yeri açtı. Zamanla Türk kadınlarıyla iç içe olmaya başlayan Nonoka'nın, el emeği, göz nuru dökülerek işlenen yazmalar dikkatini çekti. Türk kültürünün önemli el sanatlarından birisi olan iğne oyasına merak salan Nonaka, nakış, dantel üzerine de araştırmalar yaptı. Zamanla iğne oyasına olan merakı tutkuya dönüşen Japon yazar, Türkiye'yi köy köy gezerek iğne oyalı yazmaları toplamaya başladı. Şuana kadar binin üzerinde iğne oyalı yazma toplayıp dev bir koleksiyon oluşturan Nonaka, yaşamının sonuna kadar Türkiye'deki tüm iğne oyalı yazmaları toplayıp Türk kültürünü yaşatmak, tanıtımına da katkıda bulunmak istiyor.



"Bu yazmaları takanlar şu anda yaşamıyorlar"



Aralarında yüzlerce yıllık yazmaların da bulunduğu koleksiyonunu nasıl oluşturduğunu anlatan Japon gelin Nonaka, Antalya'da evlendikten sonra halı ve kilim üzerine açtığı dükkana gelen Türk kadınlarının elindeki iğne oya, nakış ve dantelle hayatının akışının değiştiğini söyledi. Koleksiyonunu 10 yıldır Japonya ve Türkiye'nin bazı şehirlerinde tanıttığını söyleyen Nonaka, "Tahmini olarak 80-100 senelik iğne oyalar. Benim elimde olan iğne oyalar şu anda yaşayan insanların değil, sandıklardan topladım. Hepsi ipekten yapılmış. Türkiye'nin her yerine gidip topladım. Sergi açmak, Türk kadınlarının ve Japonların bunları görmesini istiyorum. Yazdığım kitapla da Japonya'da tanıtıyorum" dedi.



"Japonlar iğne oyasını 'ince iş' olarak görüyor"



Nonaka, Japonların el sanatlarına karşı ilgisinin oldukça çok olduğunu da belirterek "Şu anda güzel iğne oyalarını göremiyoruz. Naylon, polyester veya suni ipekten yapılıyor. Eskilerin yaptığı iğne oyalarını tanıtmak istiyorum. O yüzden elimde tutup koleksiyon yapıyorum. 10 senedir tanıtımını yapıyorum. İğne oyayı görmek için Japonya'dan geliyorlar. Biz de takılmıyor ama fular olarak kullanılıyor. ya da kendisi öğrenip yapmak istiyor. Çünkü biz de el işine önem veriyoruz. Japonlar bunu 'çok güzel ince işler' olarak görüyor. Bizde olmadığı için bunu yapmak, denemek istiyorlar" diye konuştu. - ANTALYA