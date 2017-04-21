Japon Destroyerleri, Tatbikat İçin Yola Çıktı
Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD'yle ortak tatbikata katılması beklenen Japon destroyerlerinin, USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu ile ortak tatbikat yapabileceğini belirtti.
Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD'yle ortak tatbikata katılması beklenen Japon destroyerlerinin, USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu ile ortak tatbikat yapabileceğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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