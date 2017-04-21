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Japon Destroyerleri, Tatbikat İçin Yola Çıktı
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Japon Destroyerleri, Tatbikat İçin Yola Çıktı

Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD'yle ortak tatbikata katılması beklenen Japon destroyerlerinin, USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu ile ortak tatbikat yapabileceğini belirtti.

Japon Destroyerleri, Tatbikat İçin Yola Çıktı

Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD'yle ortak tatbikata katılması beklenen Japon destroyerlerinin, USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu ile ortak tatbikat yapabileceğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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