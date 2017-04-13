Japon Destroyerleri ABD Filosuna Eşlik Edecek
Trump'ın Kuzey Kore uyarısının ardından bölgeye hareket eden ABD Deniz Kuvvetleri filosuna Japon savaş gemileri de katılacak.
Trump'ın Kuzey Kore uyarısının ardından bölgeye hareket eden ABD Deniz Kuvvetleri filosuna Japon savaş gemileri de katılacak.
Kaynak: Dunya.com
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