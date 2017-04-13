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Japon Destroyerleri ABD Filosuna Eşlik Edecek
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Japon Destroyerleri ABD Filosuna Eşlik Edecek

Trump'ın Kuzey Kore uyarısının ardından bölgeye hareket eden ABD Deniz Kuvvetleri filosuna Japon savaş gemileri de katılacak.

Japon Destroyerleri ABD Filosuna Eşlik Edecek

Trump'ın Kuzey Kore uyarısının ardından bölgeye hareket eden ABD Deniz Kuvvetleri filosuna Japon savaş gemileri de katılacak.

Kaynak: Dunya.com

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