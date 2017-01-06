Japon Deprem Uzmanından "Depreme Hazır Mıyız?" Semineri

NİŞANTAŞI Üniversitesi Yapı Kulübü, düzenlediği "Depreme Afetine Hazır Mıyız?" seminerinde Japon deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinori Moriwaki'i konuk etti.



1990 yılından bu yana Türkiye'de bulunan ve aralarında Marmaray, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nün de olduğu çeşitli projelerde görev alan Yoshinori Moriwaki, topraklarının yüzde 97'si deprem kuşağında olan Türkiye'deki deprem gerçeğine dikkat çekti. Mimar ve inşaat mühendisi adayı öğrencilere yapılarda yapılan temel hataları ve dikkat edilmesi gereken detayları aktaran Moriwaki, ülkemizdeki fay hatları ve zemin durumları, deprem bilgisinin ve paniklememenin önemi, Japonya ve Türkiye'deki deprem felaketlerini önleme yöntem karşılaştırmaları ve yapılarda depremin etkilerini azaltmak amacıyla yeni kullanılmaya başlanılan teknolojiler hakkında bilgi verdi.



- İstanbul