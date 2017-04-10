Japon Bilim İnsanları Yer Çekirdeğinin Mantosuna Sondaj Yapacak

Japon bilim insanları, Chikyu adındaki sondaj gemisiyle yer çekirdeğine kadar sondaj yapma kararı aldı. Bu dev araştırma başarılı olursa depremleri önceden tahmin edebilmek çok daha kolay hale gelecek.

EYLÜL AYINDA UYGUN BÖLGE ARAŞTIRILACAK

Önümüzdeki Eylül ayında Hawaii'de deneme kazılarına başlayacak olan Japon araştırmacılar, bölgeden verim elde edemezse alternatif olarak Meksika ve Kosta Rika kıyılarını tercih edecek. Yer kabuğu, deniz yüzeyindeki kabuktan çok daha kalın olduğu için çalışma alanı olarak okyanus seçildi.

DEPREM ÖNLEMLERİNDE ÇIĞIR AÇABİLİR

Sondaj gemisi Chikyu, denizin 4 bin metre deniz yüzeyinin altında ise yaklaşık 6 bin metre ilerleyerek, yeryüzü çekirdeğinin mantosuna ulaşacak. Bütün volkanik aktivitelerin gerçekleştiği ve depremlerin ana kaynağı olarak görülen yeryüzü mantosunda depremleri önceden tahmin etmenin yolları aranacak. Japonya ve Asya ülkeleri son yıllarda çok sayıda şiddetli depremlerle boğuşuyor.

YAŞAM DA ARANACAK

Araştırmacılar ayrıca okyanus tabanı ve çekirdek arasındaki hattı da inceleme fırsatı bularak, oluşum süreçleri hakkında fikir edinecek. Ayrıca mikrobik yaşam formlarının varlığı da araştırılacak.

2030'DA BAŞLIYOR

Bilim insanları 2030'un sonlarına doğru sondaja başlamayı planlıyor. Şu an sondajın yapılabilmesi için en uygun yer aranıyor. Ayrıca araştırma için 542 milyon dolar bütçenin arayışları sürüyor.