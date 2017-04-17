Japon Belediye Başkanı Maeda'ya "Fahri Hemşehrilik Beratı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Japonya'nın Şimonoseki şehri Belediye Başkanı Shintaro Maeda'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Şimonoseki Belediyesi arasında 1972 yılından bugüne devam eden kardeşlik, 45. yılına girdi. İstanbul'dan gönderilen laleler ve erguvanlar Şimonoseki'de açarken, Şimonoseki'den gönderilen sakuralar da İstanbul'da baharla birlikte çiçeklenmeye başladı.



Kadir Topbaş mevkidaşı Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ve beraberindeki heyeti, önce İstanbul Büyükşehir Belediye binasındaki makamında ağırladı. Misafirleriyle bir süre görüşen Başkan Topbaş, daha sonra kendi kullandığı araçla misafirleri Balat'taki Japon Bahçesine getirdi.



-400 yıllık gelenek



Bahçe içerisinde yer alan Japon evinde çay seremonisine katılan Topbaş, 400 yıldır sadece özel ustalar tarafından demlenen çaydan içti. Topbaş, her yıl mutlaka çay seremonisine katıldığını ve bir yıl boyunca kendini zinde hissettiğini söyledi.



İBB ile Şimonoseki Belediyesi arasındaki kardeşliğin 45. yılı münasebetiyle Japon Bahçesinde düzenlenen programda konuşan Topbaş, şunları kaydetti:



"Ülkeler arasında gösterilen vefa, gelecek nesillerin de bu dostluğu devam ettirmelerini sağlayacaktır. Geçen yıl, Japonya ziyaretimde ekselansları Japonya Başbakanı Şinzo Abe beni çok iyi ağırladı. Kendimi, evimdeymişim gibi hissettim. Zaten iki ülke olarak misafir seven milletleriz. Şimonoseki'yi ziyaret ettiğimde ise İstanbul'a çok benzediğini gördüm. Orada lale bahçelerini ziyaret ettim ve açan laleleri gördüm. Sayın Başbakan Abe'ye de İstanbul'da sakura ağaçları dikeceğimizi söylemiştim."



Sakura ağacının çok güzel bir ağaç olduğunu ve İstanbul'a da çok yakıştığını vurgulayan Topbaş, bu yıl İstanbul'a bin tanesi renkli, 2 bin 60 tanesi de beyaz olmak üzere 3 bin 60 yetişkin sakura ağacının dikildiğini belirtti.



Lale Festivali



Sakura ağaçlarının iki şehir arasındaki 45 yıllık dostluğun nişanesi olarak dikildiğine dikkati çeken Topbaş, şöyle devam etti:



"Ben 505 tane daha, yıl sonuna kadar sakura ağacının İstanbul'a dikilmesini istedim. Bu yıl yine baharı müjdeleyen laleler, İstanbul'da açmaya başladı. 22 milyon lale, İstanbul'da açıyor. Yarın Sayın Shintaro Maeda ile birlikte 1 haftadır devam eden Lale Festivali'nin açılışını yapacağız. Cumartesi günü de Sultanahmet Meydanı'nda 674 bin laleden oluşan dünyanın en büyük canlı halısının açılışına katılacağız. Mayıs ayı başında da Erguvan Şenliklerini başlatacağız."



Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro da yaptığı konuşmada, Japon bahçesinin iki ülke arasındaki dostluğu gösteren en önemli yerlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin 127 yıl önce başladığını hatırlatan Shintaro, "Şimonoseki ile İstanbul arasındaki kardeşliğin bu yıl 45. yılındayız. Bu kardeşliğimizin sonsuza kadar devam edeceğine inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen laleler ve erguvan ağaçları için bahçeler kurduk. Artık bahar, Japonya'da daha güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Fahri Hemşehrilik Beratı



Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, mevkidaşı Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda'ya İBB Meclisi kararıyla 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verdi.



Topbaş ayrıca, Şimonoseki Halkoyunları Ekibinin düzenlediği gösteriyi izledi ve mevkidaşı ile birlikte bir süre dansa da eşlik etti. Topbaş daha sonra da Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ve beraberindeki heyete Feriye Lokantası'nda akşam yemeği verdi.