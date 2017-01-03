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Janssen Türkiye Yeni Genel Müdürü Marıa Fernanda Prado

Janssen Türkiye Yeni Genel Müdürü Marıa Fernanda Prado

Maria Fernanda Prado, Janssen Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. Maria Fernanda Prado, yeni görevinin yanı sıra EMEA Gelişen Pazarlar Operasyon Komitesi (EMOC) üyesi de olacak.

Janssen Türkiye Yeni Genel Müdürü Marıa Fernanda Prado

Geçtiğimiz 3,5 yıl boyunca Janssen Brezilya'da Satış ve Pazarlama Direktörü rolünde Onkoloji, Hematoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Diyabet ve Merkezi Sinir Sistemi gibi birçok farklı terapötik alanda çalışan Maria Fernanda Prado, görev yaptığı dönem boyunca şirket büyümesi üzerinde kritik katkısı olan yeni iş modelinin hayata geçirilmesine başarılı bir liderlik sergiledi.

İlaç sektöründe 17 yıllık geniş iş tecrübesi bulunan Maria Fernanda Prado, profesyonel çalışma hayatının başında perakende endüstrisinde 7 yıl boyunca çalıştı.

Maria Fernanda Prado; Fundação Getúlio Vargas, Sao Paulo Pazarlama & İşletme lisans derecesine sahiptir. Sonrasında Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Sao Paulo'da işletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

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