Janet Jackson, Bebeğinin Yüzünü İlk Kez Gösterdi

Milyarder eşi Wissam Al Mana ile ayrılık kararı alan ABD'li şarkıcı Janet Jackson, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. Eşi için Müslümanlığı seçen Jackson çok tartışılmıştı.

JANET JACKSON'IN BEBEĞİNİN BEYAZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

3 Ocak'ta 50 yaşında ilk bebeğini dünyaya getiren ve en son boşanma haberleriyle gündeme gelen ABD'li şarkıcı Janet Jackson, bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı. Bebek, annesi gibi siyahi değil babası gibi beyaz olması da dikkat çekti. Katarlı işadamı Wissal Al Mana ile olan evliliğinden dünyaya gelen bebeğine Eissa adını veren Jackson, Instagram'da paylaştığı fotofrafın altına, "Uyku saati sonrası bebeğim ve ben" notunu yazdı.





