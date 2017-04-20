Jandarmayı Tehdit Eden Fetö Sanığı Hakkında Suç Duyurusu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından eski Albay Suat Arslan hakkında, jandarma personeline "Gün gelecek devran dönecek, bugün burada kelepçeli olmayanlar kelepçeli olacak." dediği gerekçesiyle suç duyurunda bulunuldu.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanığın yargılandığı davaya Sincan Cezaevi kampüsü içindeki duruşma salonunda devam edildi.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin gördüğü davanın öğleden sonraki bölümüne ara verildiği sırada, tutuklu sanıklardan eski Albay Suat Arslan'ın, görevli jandarma personeline, "Gün gelecek devran dönecek, bugün burada kelepçeli olmayanlar kelepçeli olacak." dediği öne sürüldü.



Arslan'ın sözleri, jandarma personeli tarafından tutanak altına alındı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, jandarmanın şikayeti üzerine, sanık Arslan hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



Jandarma tutanağının bir nüshasının dosyaya eklenmesine karar veren mahkeme heyeti, tutanağın aslını Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.



Duruşmaya, sanık ifadelerinin dinlenilmesiyle devam edildi.