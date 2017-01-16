GÖZALTI SAYISI 26 OLDU
İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün İzmir İl Jandarmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında araralarında rütbeli subayların da bulunduğu 27 kişiden sabah ilk etapta 23 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri daha sonra 3 kişiyi de gözalıtna aldı. Böylece gözaltı sayısı 26 oldu. Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı, dosya kapsamında gözaltı sayısının 27'den 32'ye yükseldiğini, yakalanamayan 6 kişinin yakalama çalışmasının devam ettiğini belirtti. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü ardından, İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı'na götürüldü.
Jandarmaya 'Bylock' Operasyonu (2)
GÖZALTI SAYISI 26 OLDUİzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün İzmir İl Jandarmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında araralarında rütbeli subayların da bulunduğu 27 kişiden sabah...
GÖZALTI SAYISI 26 OLDU
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