Jandarmaya 'Bylock' Operasyonu (2)

GÖZALTI SAYISI 26 OLDU



İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün İzmir İl Jandarmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında araralarında rütbeli subayların da bulunduğu 27 kişiden sabah ilk etapta 23 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri daha sonra 3 kişiyi de gözalıtna aldı. Böylece gözaltı sayısı 26 oldu. Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı, dosya kapsamında gözaltı sayısının 27'den 32'ye yükseldiğini, yakalanamayan 6 kişinin yakalama çalışmasının devam ettiğini belirtti. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü ardından, İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı'na götürüldü.